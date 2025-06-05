Faso: украинская разведка причастна к подготовке и поддержке террористов в Мали

Жители Мали обвинили сотрудников ГУР Минобороны Украины в подготовке и поддержке террористов, атаковавших вооруженные силы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Faso.

В материале издания говорится, что военные Мали во время одной из операций против джихадистов нашли документы, принадлежащие ГУР Украины. Также они обнаружили дрон, на котором были надписи на украинском языке.

Военные республики пришли к выводу, что украинская разведка сотрудничает с группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*. По данным издания Bamada, сотрудники ГУР Украины координировали атаки террористов.

Также в материале говорится, что посольство Украины в Нуакштоте, столице Мавритании, содействует прибытию украинских инструкторов и поставкам оружия боевикам. Кроме того, ГУР Украины поставляло дроны для малийской повстанческой коалиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев перерождается в террористическую организацию. Он назвал спонсоров Украины террористами.

* Запрещенная в России террористическая организация.