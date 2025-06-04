Путин: спонсоры Киева являются пособниками террористов

Нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, а его спонсоры становятся пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

По словам главы государства, доказательство террористического режима Киева — удары по мирным российским жителям. Путин привел в пример трагедию в Брянской области.

Президент отметил, что решения о терактах принимались Украиной на политическом уровне. Он также назвал спонсоров Киева пособниками террористов.

Путин считает, что Украина не хочет урегулировать кризис. Ведь мир может привести к тому, что киевский режим утратит власть.

В ночь на 1 июня в результате подрыва мост рухнул на поезд в Брянской области. Погибли семь человек, более 100 пострадали. Следком квалифицировал произошедшее как теракт.