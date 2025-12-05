Захарова: Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Москвой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление об упразднении Совета Россия — НАТО. По ее словам, Североатлантический альянс уже давно уничтожил все нормальные контакты с Москвой, поэтому данный шаг не имеет значения, сообщает ТАСС .

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО прекратил свое существование. По его словам, сейчас Европа создает свою безопасность «против России».

Захарова отметила, что прокомментировать данное заявление сложно. По ее словам, упразднение Совета не имеет какого-то большого значения, так как альянс уже давно осуществляет шаги по уничтожению нормальных контактов с Россией.

Офпред МИД РФ считает, что представителям стран НАТО надо понять, «чего они добиваются и чего они хотят подобными заявлениями и действиями».

