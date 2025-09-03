Захарова: Россия ждет Трампа с ответным визитом

Президент России Владимир Путин публично пригласил американского лидера Дональда Трампа в Россию во время саммита на Аляске. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Она отметила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом. Однако Захарова не назвала возможные сроки визита республиканца.

По ее словам, этот вопрос находится «в компетенции администрации президента». Она отметила, что все остальные детали нужно уточнять в Кремле и Белом доме.

Во время саммита на Аляске в августе Трамп ответил на приглашение Путина приехать в Москву. Республиканец отметил, что это возможно.

Трамп встретился с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры длились порядка 3 часов. В том числе на саммите обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

После этих переговоров Путин заявил, что с приходом Трампа к власти в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля».