Захарова прокомментировала запрет вывешивать флаг ЛГБТ* на посольствах США

Захарова: запрет США на флаги ЛГБТ* оставил ЕС один на один с проблемами

Госдеп США запретил американским представительствам за рубежом вывешивать флаги движения ЛГБТ*. Теперь эти знамена демонстрируют только посольства стран Евросоюза, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она считает ироничным тот факт, что всего два дня назад, когда у власти в США была еще администрация Джо Байдена, Штаты вводили санкции против тех стран, которые запрещали американским загранучреждениям заниматься пропагандой ЛГБТ*.

Сейчас же американским представительствам за рубежом нельзя вывешивать какие-либо флаги, включая ЛГБТ*, кроме государственного. В случае нарушения сотрудников могут уволить.

«Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что страны ЕС «оставили один на один с созданными для них проблемами».

Запрет вывешивать флаг ЛГБТ* на посольствах США появился после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, согласно которому в стране будут признавать только два пола: мужской и женский.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.