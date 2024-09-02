Захарова прокомментировала конфискацию США самолета президента Венесуэлы

В Сети активно распространяется новость, что власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду, ситуацию прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если это подтвердится, то, не исключаю, что затем американские „мистер Смиты“ засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за „президента Венесуэлы“», — высказалась Захарова.

Об аресте президентского самолета сообщило CNN. Известно, что стоимость воздушного судна, которое в последние месяцы находилось в Доминиканской Республике, оценивается в 13 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро лидировал на президентских выборах. Но главы МИД Евросоюза договорились между собой не признавать политика демократически избранным президентом.