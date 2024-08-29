Николас Мадуро лидирует на выборах президента Венесуэлы

сегодня в 21:28

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одерживает победу на выборах президента страны с 51,2% голосов избирателей, об этом сообщает ТАСС .

Избирком Венесуэлы подсчитал голоса и сообщил, что Николас Мадура лидирует на президентских выборах.

Однако главы МИД Евросоюза договорились между собой не признавать политика демократически избранным президентом. Такое заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

По итогам голосования, Мадура набрал 51,2% голосов на выборах президента Венесуэлы.