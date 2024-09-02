Mash: американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро

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Самого политика на нем, по предварительным данным, не было.

Арест связан с тем, что Мадуро якобы приобрел лайнер, нарушив американские санкции.

Воздушное судно доставили во Флориду.

Ранее стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на выборах президента страны с 51,2% голосов избирателей. Главы МИД Евросоюза договорились не признавать его демократически избранным президентом.