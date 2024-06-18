Захарова прокомментировала беспокойство Белого дома о России и КНДР

В российском МИД посоветовали беспокоиться о Байдене вместо Москвы и Пхеньяна

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала США беспокоиться о своем президенте Джо Байдене вместо дружбы Москвы и Пхеньяна.

Ранее в Белом доме заявили, что «углубление связей между РФ и КНДР должно беспокоить всех».

Захарова в ответ на заявление американской администрации посоветовала обратить внимание на здоровье Байдена.

«Он руководит ядерной державой и зависает всё чаще», — написала дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что и финансовое состояние Байдена из-за коррупционных схем на Украине вызывает беспокойство.

Во вторник Байден решил подразнить журналистов, ухмыляясь и издавая нечленораздельные звуки. Глава Белого дома не раз терялся в пространстве или здоровался с несуществующими людьми.

The New York Post отмечалось, что Байден специально играет в слабоумие, чтобы затем неожиданно обрушиться на политических соперников.