Захарова призвала Макрона извиниться за ложь касательно украинского вопроса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что французскому президенту Эммануэлю Макрону следует извиниться перед жителями страны за ложь о предпринятых попытках урегулирования российско-украинского конфликта, а также о судьбе Минских соглашений, сообщает ТАСС .

Ранее Макрон в ходе своего официального обращения к гражданам республики заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Он обвинил российскую сторону в нарушении Минских соглашений по украинскому конфликту.

«Ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции (Франсуа — ред.) Олланда, поговорить с ним по душам, хотя я не уверена, что они у них есть», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Олланд и бывший немецкий канцлер Ангела Меркель добровольно признались, что в течение всех 7 лет не планировали придерживаться минских договоренностей, вынашивая иной замысел.

Дипломат добавила, что по завершении беседы с Олландом Макрону предстоит принести извинения своему народу за откровенную ложь касательно украинского вопроса.