Захарова посочувствовала немцам после нападения Штайнмайера на писателя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посочувствовала немцам, комментируя реакцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на критику писателя. В своем Telegram-канале она выразила соболезнования немцам.

По ее словам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела.

«…если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории „Б“ под названием „Голые на батуте“, — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нанес удар в голову писателю Марко Мартина. Публицист сказал, что политик поддерживал возведение газопровода, идущего из РФ в Германию «Северный поток — 2».

Драка случилась на мероприятии, посвященном 35-летнему юбилею разрушения Берлинской стены. Когда писатель выступал, Штайнмайер проявлял излишнюю эмоциональность. Он громко дышал и двигал челюстью, будто бы испытывая злость.