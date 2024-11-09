Штайнмайер избил писателя из-за слов о поддержке «Северного потока — 2»

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Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нанес удар в голову писателю Марко Мартина. Публицист сказал, что политик поддерживал возведение газопровода, идущего из РФ в Германию «Северный поток — 2», сообщает Газета.ru .

Драка случилась на мероприятии, посвященном 35-летнему юбилею разрушения Берлинской стены. Когда писатель выступал, Штайнмайер проявлял излишнюю эмоциональность. Он громко дышал и двигал челюстью, будто бы испытывая злость.

Мартин сказал, что немецкие партии СДПГ и ХДС цеплялись за строительство «Северного потока — 2». Его возведение «помогло воплотить намерения президента РФ Владимир Путина начать боевые действия на Украине». Политик якобы «надеялся», что немцы не потеряют свой прибыльный бизнес.

После этих слов Штайнмайер, по словам Мартина, набросился на него. Политик сказал, что писатель клевещет, и нанес удар в голову.

«Он заявил, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — отметил Мартин.

Ранее Штайнмайер уволил с должностей главу Минюста Марко Бушмана, министра образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер, а также руководителя Минфина Кристина Линднера. Они принадлежат к Свободной демократической партии (СвДП).