Захарова: оценки журналистов, что Зеленский слетел с катушек, смягчены

Оценки зарубежных журналистов, которые считают, что украинский лидер Владимир Зеленский слетел с катушек, смягчены, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, они смягчают. Реальность такова, что Зеленский сидит на каких-то препаратах, об этом говорит и его внешний вид, и физиономистика, и поведение», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Она уточнила, что, скорее всего, прием каких-то препаратов идет полным ходом. По ее словам, коллеги Зеленского по КВН говорили, что раньше у него были тоже препараты.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, очевидно, что, к сожалению, у Зеленского «все это прогрессирует».

Она пояснила, что это вопрос не художественной оценки, а просто констатация факта. Она также назвала Зеленского тяжело зависимым и, очевидно, нездоровым человеком, причем как в физическом плане, так уже и в душевном.

Ранее Захарова резко раскритиковала обложку журнала со «святым» Зеленским. Она назвала это «мем-канонизацией упырей».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.