Россия тщательно протоколирует все заявления, исходящие от западных политических деятелей, чтобы исключить любые попытки отрицания или искажения ими ранее сказанного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ввиду отсутствия у западных стран принципа честности фиксация их слов является необходимостью.

«Прямая цитата председателя военного комитета НАТО: „Упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий“. Здесь ведь важна коннотация: он до этого говорил, что гибридные атаки идут со стороны России. То есть, таким образом, делает он выводы, что Североатлантическому альянсу пора действовать агрессивнее. Это, конечно, крайне безответственный шаг, но, с другой стороны, нужно оценить прямоту, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили, как, в частности, было с расширением НАТО. Мы говорим: „Вы же обещали не расширяться“. „Где?“ — отвечают они, — мы же нигде не подписывали никаких документов». А тогда, когда они их не подписывали, они говорили, что эти подписи никому не нужны — все же джентльмены, а джентльмены верят друг другу на слово», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения упреждающего удара, объясняя это предполагаемыми действиями России, направленными против альянса.

По словам Захаровой, адмирал рассуждал о реакции блока на гибридные атаки, якобы инициированные Россией. Однако ни поставки дронов, танков, тяжелого вооружения, боеприпасов, ни инструкции и инструкторы, действующие со стороны киевского режима, ни оказываемое политическое давление, ни развязанная экономическая конфронтация — ничто из перечисленного не было им признано агрессией со стороны НАТО.

Ранее Мария Захарова прокомментировала условия Евросоюза для достижения мира на Украине. Она назвала их нелепыми.

2 декабря президент России Владимир Путин в течение пяти часов обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в том числе мирный план американского президента Дональда Трампа. Однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на данный момент компромиссов найдено не было.

