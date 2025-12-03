Захарова объяснила, зачем нужно фиксировать все слова чиновников НАТО
Россия тщательно протоколирует все заявления, исходящие от западных политических деятелей, чтобы исключить любые попытки отрицания или искажения ими ранее сказанного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ввиду отсутствия у западных стран принципа честности фиксация их слов является необходимостью.
«Прямая цитата председателя военного комитета НАТО: „Упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий“. Здесь ведь важна коннотация: он до этого говорил, что гибридные атаки идут со стороны России. То есть, таким образом, делает он выводы, что Североатлантическому альянсу пора действовать агрессивнее. Это, конечно, крайне безответственный шаг, но, с другой стороны, нужно оценить прямоту, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили, как, в частности, было с расширением НАТО. Мы говорим: „Вы же обещали не расширяться“. „Где?“ — отвечают они, — мы же нигде не подписывали никаких документов». А тогда, когда они их не подписывали, они говорили, что эти подписи никому не нужны — все же джентльмены, а джентльмены верят друг другу на слово», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения упреждающего удара, объясняя это предполагаемыми действиями России, направленными против альянса.
По словам Захаровой, адмирал рассуждал о реакции блока на гибридные атаки, якобы инициированные Россией. Однако ни поставки дронов, танков, тяжелого вооружения, боеприпасов, ни инструкции и инструкторы, действующие со стороны киевского режима, ни оказываемое политическое давление, ни развязанная экономическая конфронтация — ничто из перечисленного не было им признано агрессией со стороны НАТО.
Ранее Мария Захарова прокомментировала условия Евросоюза для достижения мира на Украине. Она назвала их нелепыми.
2 декабря президент России Владимир Путин в течение пяти часов обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в том числе мирный план американского президента Дональда Трампа. Однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на данный момент компромиссов найдено не было.
