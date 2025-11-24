Захарова заявила, что условия ЕС по достижению мира на Украине нелепые

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале , что условия ЕС по достижению мира на Украине нелепые.

«Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине», — отметила она.

В ЕС заявили, что границы не могут быть изменены силой.

«Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — отметила Захарова.

Американский проект мирного плана в украинском конфликте по итогам переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Детали того, что именно было исключено из документа после встречи в Женеве, не разглашаются.

До начала переговоров украинская сторона выражала несогласие с выводом войск из Донбасса, отказом от вступления в НАТО и сокращением численности армии. Представители Евросоюза, в свою очередь, выказывали недовольство предлагаемым решением относительно замороженных российских активов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.