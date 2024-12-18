Захарова об убийстве Кириллова: Россию не запугать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об убийцах начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова. Также она заявила, что заказчикам преступления не удастся запугать Россию, сообщает РИА Новости .

«Москва уверена, что все организаторы и исполнители убийства генерала Кириллова будут наказаны. Россию не запугать», — высказалась Захарова.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Подозреваемого в убийстве генерала задержали в деревне Черное в Балашихе. Им оказался узбекистанец 1995 года рождения.

Во время допроса мужчина заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв Кириллова ему предложили 100 тысяч долларов. Именно задержанный гражданин дистанционно активировал бомбу, когда генерал с помощником вышли из здания.