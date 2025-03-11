сегодня в 12:16

Захарова о визите спецпосланника Уиткоффа в Москву: контакты с США интенсивные

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в российскую столицу, сообщает РИА Новости .

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что уровень и форматы контактов Москвы и Вашингтона зачастую согласовывают оперативно в рабочем режиме.

Дипломат добавила, что будет информировать о ходе происходящих событий по мере их развития.

Ранее в Bloomberg писали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По данным портала Axios, Уиткофф и российский лидер могут встретиться 13 марта.