Bloomberg: Уиткофф может посетить Москву для встречи с Путиным

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Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф может встретиться с Путиным

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассчитывает посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным», — сказано в сообщении автора издания Аннмари Хордерн.

Подробности возможного визита американского чиновника в российскую столицу и дата встречи с российским лидером не сообщаются.

Уиткофф ранее сообщил о продвижении сделки США и Украины по разработке месторождений редкоземельных металлов. Спецпредставитель также утверждал, что Владимир Зеленский принес извинения за свое поведение в Белом доме на встрече с Трампом.

Ранее в Кремле опровергли информацию о якобы готовящихся очередных переговорах российской и американской делегаций.