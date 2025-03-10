В Кремле опровергли сообщения о переговорах РФ и США на этой неделе

Песков: Россия и США не встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию в американских СМИ о планирующихся переговорах представителей России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии на текущей неделе, сообщает ТАСС .

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что на этой неделе в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров между делегациями России и США.

«Нет, не могу (подтвердить-ред.). Это не так», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии. При этом предыдущая встреча двух лидеров в Белом доме закончилась скандалом.