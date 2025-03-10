Спецпосланник Трампа: США рассчитывают подписать сделку с Киевом на этой неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Штаты надеются подписать сделку с Киевом по минералам уже на этой неделе. Дипломат увидел «позитивные сигналы» в этом вопросе, сообщает РИА Новости .

«Все сигналы очень, очень позитивные от Зеленского и главы администрации Андрея Ермака, от европейцев. И я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы добьемся существенного прогресса», — заявил Уиткофф.

Американская делегация планирует встретиться с украинской стороной 12 марта. Они обсудят усилия для достижения мира на Украине.

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с Зеленским в Саудовской Аравии. Предыдущая встреча государственных лидеров 28 февраля закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом, так и не подписав соглашение.