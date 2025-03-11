Названа дата встречи Уиткоффа и Путина

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Axios: спецпосланник Уиткофф и Путин могут встретиться 13 марта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по Ближнему Востоку и российский лидер Владимир Путин могут встретиться 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

«Источник подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву… в четверг: возможная встреча с Путиным в Москве», — написал сотрудник издания Барак Равид.

Он уточнил, что дата предполагаемая и может быть изменена.

Уиткофф уже был в Москве в 2025 году. Он прилетал в Россию, чтобы сопроводить освобожденного из заключения Марка Фогеля.