Захарова о словах Макрона и Зеленского: призрак наполеонизма бродит по Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале, что призрак наполеонизма бродит по Европе. Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в ЕС.

За неделю до этого, по словам Захаровой, глава Украины Владимир Зеленский говорил, что это он — лидер всех переговоров. Также политик заявлял, что только его страна защищает ЕС.

При этом никто в Европе не пытался доказать, что Зеленский не прав. Наоборот, ему передавали средства для обеспечения своей безопасности.

«Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский»», — отметила Захарова.

Ранее президент Франции призвал к организации переговоров между Россией и Украиной.