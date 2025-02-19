Макрон призвал к переговорам между Россией и Украиной

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к проведению переговоров между РФ и Украиной после встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает Газета.ru .

Об этом Макрон написал на своей странице в соцсети X.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — уточнил президент Франции.

Он считает, что для достижения долгосрочного мира, к которому стремятся во Франции, РФ должна прекратить военные действия, а после этого Украине должны быть даны гарантии безопасности.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин поговорили по телефону. Разговор длился 1,5 часа.

Также 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Штатов стали лучше понимать позицию РФ.