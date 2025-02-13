Россия приступила к подготовке создания переговорной группы для работы над украинским вопросом. Как рассказал Дмитрий Песков, есть и другие достигнутые договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает «Царьград» .

После состоявшихся переговоров между лидерами двух государств прошла ночь. Если накануне было известно лишь о намерении поддерживать контакты, то сегодня информации стала гораздо больше.

По словам пресс-секретаря российского президента, во-первых, было принято решение провести отдельную встречу Путина и Трампа. Во-вторых, они поручили своим помощникам начать соответствующую подготовку.

В-третьих, Россия начала формировать переговорную группу, сосредоточенную на урегулировании конфликта на Украине. Возможно, США действуют аналогичным образом.

Песков отметил, что подходы администраций Трампа и Байдена кардинально различаются. Первая нацелена на прекращение боевых действий, тогда как вторая делала все для продолжения спецоперации. Россия, безусловно, поддерживает текущие инициативы американского руководства. Вопрос стоит лишь в условиях мирного соглашения. Россия не намерена идти на уступки, и если Зеленский откажется выполнять требования, конфликт может затянуться.