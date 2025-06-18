Захарова назвала новую западную нормальность «массовым безумием»

Дипломат рассказала, как во время своего первого визита в Нью-Йорк в 2004 году была поражена поведением так называемых Manhattan people, выбирающих крайне экстравагантный стиль, например, ношение шубы поверх купального костюма.

«Раньше это называлось „городской сумасшедший“, „душевно нездоровый“, „ненормальный“, но таких людей очень много. <…> Мы с вами это полагали отдельными случаями, а потом оказалось, что этого становится настолько много, что оно начинает формировать и законы, влиять на образовательные программы, средства массовой информации, а оттуда — на еще большие массы людей. <…> Это массовое проявление такого философского взгляда, которое называется новая этика, новая нормальность, у которой нет пределов», — сказала Захарова.

Захарова привела пример из Германии, где двое людей решили «попробовать друг друга», и для тех, кто не подвергся «массовому гипнозу», это выглядело дикостью, в отличие от сторонников новой нормальности. По ее словам, это постепенно распространяется. Именно против этого сейчас активно выступают в США те, кого наконец перестали привлекать к уголовной ответственности за попытки возразить: они поднимают руку и говорят: «Давайте остановимся и хотя бы с научной точки зрения оценим происходящее».

«Их же раньше сразу в тюрьму тащили, или к врачам, или в социальные службы, где их заставляли подписывать отказ от детей, чтобы они на них „дурно не влияли“. Ставили на учет, давали таблетки. <…> Поэтому это никакая не новелла, что какая-то женщина в рамках своего личного безумия меняет пол собаке и считает, что это нормально», — заключила Мария Захарова.

Ранее Захарова назвала G7 мышами, грызущими кактус, а их саммит — позорищем.