Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей авторской передачи на радио Sputnik раскритиковала недавний саммит G7 в Канаде, назвав его позорным зрелищем. По ее словам, участники этой группы не в состоянии справляться с мировыми кризисами.

«Это позорище не у нас прошло. Оно прошло не у нас и без нашего участия. Почему это позорище — потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что страны G7 собрались в Канаде лишь для того, чтобы публично признать: антироссийские санкции нанесли им самим колоссальный финансовый урон.

«Ну вот, они встретились. И что? Что дальше? Они просто констатировали, что потеряли миллиарды из-за санкций против России. Это все, чем они смогли поделиться с прессой. И это называют себя ведущими экономиками мира? О чем вы?» — рассудила представитель МИД РФ.

По ее словам, это доказательство собственной несостоятельности. Ни одного решения, как исправить ситуацию. Приехали, сделали фото и разъехались. Захарова добавила, что, в отличие от G7, в G20 есть реальный интерес, а здесь они просто признали, что все их действия ударили по ним же.

«Они признались, что они и есть те самые мыши, которые ели кактус, кололись, но продолжали есть. Абсолютно иррациональное поведение, суицидальное стремление. Они нанесли себе такой ущерб, что это даже не банкротство», — подытожила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила о невыученных уроках истории на фоне ядерных рисков из-за конфликта Израиля и Ирана.