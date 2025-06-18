Захарова заявила о невыученных уроках истории на фоне ядерных рисков

В эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России отреагировала на заявления о возможной глобальной ядерной катастрофе в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем. Дипломат напомнила, что подобные прогнозы звучали уже не раз, однако, несмотря на допущенные ошибки, мир каждый раз находил пути преодоления кризисов.

«Сколько раз человечество говорило так, и какие после этого не наступали испытания, и, слава богу, выходили из них, но, к сожалению, и с потерями, и с невыученными уроками», — сказала она.

Захарова акцентировала, что данная угроза носит не только региональный, но и глобальный характер. По ее словам, когда атаки направлены на ядерные объекты, речь идет уже о ядерной угрозе, и это не теоретический, а вполне конкретный вопрос.

Ранее политолог Пинчук заявил, что война с Ираном — операция США с самого начала.