США направили на Ближний Восток самолет для обнаружения ядерных взрывов, а их военная группировка в регионе переведена в повышенную боевую готовность. После этого, по сообщениям СМИ, Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, но по мнению политолога Андрея Пинчука, «с самого начала это была операция Штатов», сообщает «Царьград».

По данным медиа, Вашингтон потребовал от Ирана фактически капитулировать в течение 24 часов. Вероятно, следующим шагом США станет открытое вступление в конфликт. В ответ Тегеран предупредил, что в случае вмешательства Америки нанесет удары по ее военным базам в регионе. В то же время канцлер Германии Мерц заявил, что Нетаньяху выполняет за европейцев «грязную работу».

Как отметил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, «с самого начала это была операция Штатов против Ирана».

«<…> Израиль был перехвачен Штатами и превращен в свою самую большую военную базу на Ближнем Востоке, и с того времени рассуждения о том, кто от кого зависит, несколько бессмысленны, потому что это сообщающиеся сосуды. Так вот, с момента нанесения первого удара Израиля по Ирану это с самого начала была операция Штатов. Просто прокладка, в виде которой Израиль, как якобы самостоятельное государство выступает, позволяет вести некую верхнеуровневую риторику, но весьма условную», — сказал Пинчук.

Ранее политолог рассказал, как война с Ираном раскрывает слабость союзников.