Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила , что советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк проявил гнилое лицемерие, когда негативно высказывался о РФ в контексте украинского кризиса «на запрещенном русском языке».

Она отметила, что Подоляк «нес бериберду» и проявил и «махровый национализм».

Таким образом дипломат прокомментировала слова Подоляка о том, что России необходимо выполнить «хоть какую-то часть сделки с США».

Ранее Трамп заявил, что у США есть рычаги давления, которые они могли бы использовать в отношении Москвы, однако Вашингтон хотел бы избежать такой ситуации.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва готова пойти на перемирие с Украиной, если оно приведет к долгосрочному миру и устранению тех причин, которые привели к началу кризиса.