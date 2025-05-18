Она напомнила, что недавно немецкий лидер заявил по поставкам Украине крылатых ракет Taurus, что сейчас данный этот вопрос не стоит на повестке дня.

По ее словам, казалось бы, он подтвердил стремления страны к мирному урегулированию конфликта.

«Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как пояснила дипломат, Мерц решил теперь не обнародовать поставки оружия ВСУ, так как это стало стратегическим недостатком для ФРГ. То есть для Германии императивом является не мир, а «агрессивные нарративы» вместе с уничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для ЕС решений.