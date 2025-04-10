Захарова: любые шаги Японии в снабжении ВСУ рассматриваются РФ как враждебные

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на желание Японии присоединиться к работе Центра НАТО и поучаствовать в подготовке области безопасности для Украины. По словам Захаровой, любые действия Японии в снабжении ВСУ оружием Москвой будут рассматриваться как враждебные, пишет ТАСС .

«В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ особенно отметила, что если Япония начнет реализовывать какие-либо шаги, то Россия будет принимать жесткие меры, которые отразятся на наиболее чувствительных для Токио областях.

Ранее сообщалось, что в Токио состоялась встреча японского премьера Сигэру Исибы с генсеком альянса Марком Рютте. После этого стало известно о намерении Японии присоединиться к деятельности миссии НАТО, которая координирует военные поставки и обучение украинским военным. Эту информацию стороны раскрыли в совместном заявлении после встречи.