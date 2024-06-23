Захарова: комментарий ООН по Севастополю похож на признание в ненужности

В секретариате ООН в связи ударом ВСУ по мирным жителям в Севастополе заявили, что организация стремится положить конец войне в соответствии с уставом ООН и резолюциями Генассамблеи. Такой комментарий больше похож на признание в собственной ненужности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В принципе, можно один раз сказать „мы за все хорошее против всего плохого“ и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что много лет в ООН идет политизация всех заявлений и действий, они направлены на пользу Киеву и делаются в антироссийском ключе.

По ее словам, если ООН играет в политику, то секретариат должен увидеть убитых Украиной из американского оружия гражданских на пляже, а также осудить данный акт терроризма.

ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS около 12:30 в воскресенье. Их помогал наводить дрон США. Противник ударил по пляжу, где в выходной отдыхали мирные жители. В результате ракетной атаки в городе были ранены 124 человека, из них 27 детей. Погибли два ребенка и взрослый.