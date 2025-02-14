Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спланированной провокацией обвинения киевского режима в якобы ударе России по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) перед Мюнхенской конференцией, сообщает ТАСС .

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками (глава Украины Владимир-ред.) Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы, — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что в преддверии Мюнхенской конференцией 2024 года произошла провокация, заключавшаяся в «ударе» по детской больнице в Киеве. Глава киевского режима использовал ее для своей просьбы о помощи и финансовой поддержке к Западу.

По словам Захаровой, Россия неоднократно предупреждала, что власти Украины исповедует ядерный терроризм и и продолжит совершать атаки на гражданскую атомную инфраструктуру для провокаций. Не осталось сомнений, что действия Киева — спланированная провокация.

Ранее пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Зеленского в якобы ударе российского БПЛА по Чернобыльской АЭС. По его словам, Россия не наносит удары по украинской инфраструктуре ядерной энергетики.