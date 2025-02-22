WSJ: в Европе осудили действия США по резолюции по Украине

Евродипломаты в ООН обвинили США в капитуляции перед Россией

Европейские дипломаты в ООН обвинили США в капитуляции перед Россией после корректировки резолюции по Украине, сообщает ТАСС .

По данным газеты The Wall Street Journal, ряд дипломатов обеспокоены позицией США по украинскому проекту резолюции в ООН.

В Вашингтоне предложили Киеву отозвать свой проект документа, где указан пункт о якобы российской агрессии против Украины.

Один из дипломатов отметил, что среди европейских коллег сложилось впечатление, будто США капитулируют перед Россией, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что между Украиной и США возник конфликт из-за содержания соглашения по редкоземельным месторождениям.