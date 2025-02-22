США могут заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН

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Bloomberg: США могут заблокировать украинскую резолюцию против РФ в ООН

Представители Соединенных Штатов намерены добиться блокировки украинской резолюции в ООН, которая направлена против РФ и осуждает ее за украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

Как пишет Bloomberg, администрация главы государства Дональда Трампа призвала членов ООН вместо поддержать американскую версию резолюции. В ней США просят о скорейшем прекращении украинского конфликта и призывают к прочному миру.

В документе отмечено, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

Ранее РФ внесла поправку к американскому проекту резолюции ГА ООН по Украине, в которой призвала к устранению «коренных причин» конфликта.