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Россия внесла поправку к резолюции США по украинскому конфликту

Россия внесла поправку к американскому проекту резолюции ГА ООН по Украине с призывом «устранения коренных причин» конфликта, следует из документа, сообщает РИА Новости .

США исходно предлагали такую формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

РФ предложила внести поправку после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить фразу «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее сообщалось, что состоявшиеся переговоры между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прокомментировал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, который подчеркнул, что организация поддерживает идею провести переговоры по завершению конфликта на Украине.