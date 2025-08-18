WSJ: Украина допустила фактический контроль России над новыми регионами
Украина готова обсудить возможность признания фактического контроля России над новыми регионами, однако Киев не стремится делать это на официальном уровне, сообщает американская газета The Washington Post.
«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, <…>, но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — говорится в публикации.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Киев не может «отдать» Москве территории, которые российские войска взяли под контроль.
18 августа в Белый дом прибыла украинская делегация для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также в Вашингтон прибыли высокопоставленные европейские лидеры, включая генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Трамп проведет с ними встречу после переговоров с Зеленским.