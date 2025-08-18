В Белый дом прибыла украинская делегация для переговоров с Трампом

В Вашингтоне стартуют переговоры между США и Украиной. В Белый дом уже прибыла украинская делегация, а также высокопоставленные европейские лидеры, включая генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера, сообщает CNN .

Перед встречей с Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами, сообщив о согласовании общей позиции. Он заявил, что «Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности».

Зеленский выбрал для встреч пиджак без галстука, что стало заметным изменением по сравнению с предыдущим визитом, когда его военный стиль одежды вызвал недовольство Трампа. Американские СМИ отмечают, что Белый дом просил украинского президента прибыть на встречу с Трампом в более формальной одежде.

В состав украинской делегации входят глава офиса Зеленского, секретарь СНБО, посол Украины в США и заместитель министра иностранных дел. Со стороны США в переговорах примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.