WSJ: Трамп отверг предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Американский президент Дональд Трамп отверг выдвинутое лидерами Евросоюза предложение о «безусловном» прекращения огня как итога переговоров по Украине в Ватикане, сообщает газета The Wall Street Journal .

19 мая состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Финляндии Александером Стуббом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В статье отметили, что часть европейских лидеров настаивала на «безоговорочном» перемирии как итоге переговоров в Ватикане. Однако президент США заявил, что ему не нравится использование этого термина в контексте обсуждения урегулирования конфликта.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин «считает, что движется к победе» в украинском конфликте.

Из материала следует, что высказывание Трампа о позиции Путина по урегулированию украинского конфликта отличается от его публичных заявлений. Это мнение было впервые озвучено лидерам Европы.

Ранее Трамп заявил, что не вводит новые санкции против РФ, так как есть шанс урегулирования конфликта на Украине.