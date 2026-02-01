сегодня в 19:48

WSJ: США могут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану

Если приказ будет отдан сегодня, американские вооруженные силы могут нанести лишь точечный удар по Ирану, сообщает издание The Wall Street Journal .

«Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня», — говорится в публикации.

Пентагон усиливает систему противовоздушной обороны для защиты Израиля, арабских партнеров и американских военных в случае ответных действий со стороны Ирана.

30 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стягивает к Ирану еще более крупные силы, чем это было у берегов Венесуэлы. Туда движется «большая флотилия, армада».

Согласно данным американских СМИ, Пентагон и администрация Трампа придумали несколько сценариев нападения на Иран. При этом республика готова к вероятному удару США.

