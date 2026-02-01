WSJ: США могут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану
Фото - © Unsplash.com
Если приказ будет отдан сегодня, американские вооруженные силы могут нанести лишь точечный удар по Ирану, сообщает издание The Wall Street Journal.
«Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня», — говорится в публикации.
Пентагон усиливает систему противовоздушной обороны для защиты Израиля, арабских партнеров и американских военных в случае ответных действий со стороны Ирана.
30 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стягивает к Ирану еще более крупные силы, чем это было у берегов Венесуэлы. Туда движется «большая флотилия, армада».
Согласно данным американских СМИ, Пентагон и администрация Трампа придумали несколько сценариев нападения на Иран. При этом республика готова к вероятному удару США.
