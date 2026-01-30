Трамп: США перебрасывают к Ирану крупные силы

США стягивают к Ирану еще более значительные силы, чем к Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас к Ирану направляется «большая флотилия, армада». Кораблей значительно больше, чем ранее было стянуто к Венесуэле.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон надеется заключить сделку с Тегераном. Однако США готовы и к иному развитию событий.

Ранее газета The New York Times написала, что Трамп может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов, но он еще не принял окончательного решения. Вашингтон рассматривает силовой сценарий, если страна откажется от сделки по ядерной программе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.