Трамп: США перебрасывают к Ирану крупные силы
Фото - © РИА Новости
США стягивают к Ирану еще более значительные силы, чем к Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас к Ирану направляется «большая флотилия, армада». Кораблей значительно больше, чем ранее было стянуто к Венесуэле.
При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон надеется заключить сделку с Тегераном. Однако США готовы и к иному развитию событий.
Ранее газета The New York Times написала, что Трамп может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов, но он еще не принял окончательного решения. Вашингтон рассматривает силовой сценарий, если страна откажется от сделки по ядерной программе.
