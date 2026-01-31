В Иране готовы к вероятному удару США

Аракчи предупредил, что ответ Ирана на вероятные удары США будет шокирующим

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил о серьезном, жестком ответе на вероятные удары Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN Turk.

«Если произойдет нападение, мы ответим на него шокирующим, жестким и очень сильным ударом», — отметил дипломат.

Иран следит за разведывательными данными из-за шагов США. Предпринимаются нужные меры.

30 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стягивают к Ирану еще более крупные силы, чем это было у берегов Венесуэлы. Туда движется «большая флотилия, армада».

31 января источники Wall Street Journal рассказали, что Пентагон и администрация Трампа придумали несколько сценариев нападения на Иран. Среди них есть и массированные бомбардировки.

