WSJ: США и Иран ошиблись в расчетах конфликта на Ближнем Востоке

Обе стороны конфликта на Ближнем Востоке — и администрация американского президента Дональда Трампа, и руководство Ирана — допустили стратегические просчеты в своих прогнозах относительно хода войны. Эта взаимная ошибка в расчетах стала причиной эскалации противостояния, которое не имеет четких перспектив для разрешения в ближайшее время, об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Американские официальные лица указывают, что расчет Трампа строился на том, что точечное устранение ключевых фигур иранского руководства, в том числе аятоллы Али Хаменеи, приведет либо к коллапсу теократического режима, либо заставит более умеренных представителей власти пойти на сотрудничество с США по аналогии с ситуацией в Венесуэле.

Однако ни один из этих вариантов не был реализован. После гибели Хаменеи его преемником стал его непримиримый сын Моджтаба Хаменеи, который немедленно поклялся отомстить, а внутри Ирана не наблюдается массовых выступлений против существующей власти.

Со своей стороны, иранская стратегия была нацелена на дестабилизацию государств Персидского залива путем масштабных атак на критическую инфраструктуру, включая аэропорты, энергообъекты, порты и центры обработки данных в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии. Предполагалось, что экономический ущерб и социальная напряженность заставят лидеров этих монархий оказать давление на Вашингтон с требованием прекратить боевые действия на выгодных для Тегерана условиях.

Но и этот план не увенчался успехом. Государства Залива показали неожиданную способность к сопротивлению: их системы противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть воздушных атак, предотвратив масштабные разрушения, а сами они не пошли на уступки, а пригрозили ответными мерами.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, а если Иран заблокирует Ормузский пролив, то США начнут наносить удары по его территории в 20 раз сильнее, чем ранее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.