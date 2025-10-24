WSJ: разговор Путина и Трампа в июле был «лишен теплоты»

Телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые состоялись 3 июля, были «лишены теплоты» и завершились непривычно быстро по сравнению с предыдущими беседами, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

После завершения июльского звонка Кремль дал официальный комментарий. Он тогда назвал беседу откровенной деловой и конкретной. Москва указала, что разговор с Трампом шел «на одной волне».

Вместе с тем сам американский лидер выразился куда резче. Он сказал, что недоволен беседой, потому что «не добился никакого прогресса» по Украине. Трамп заявлял, что Путин «хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью».

Спустя полтора месяца после разговора лидеры встретились на Аляске. В октябре Путин и Трамп снова созвонились. Они согласовали личную встречу, но спустя несколько дней президент США заявил о ее отмене. Путин же отметил, что речь идет, скорее всего, о переносе саммита.

Между тем США ввели новые санкции против России. Вашингтон надеется, что новые ограничительные меры нанесут вред Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.