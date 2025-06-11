По информации газеты The Wall Street Journal, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине. По его словам, странам суждено быть близкими союзниками, сообщает ТАСС .

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия (между двумя странами — ред.)», — заявил Мединский.

В интервью изданию он отметил, что Запад ошибочно сравнивает конфликт РФ и Украины с войной между Англией и Францией, ведь это страны с разной культурой и историей. Русские и украинцы — это один народ. По словам помощника президента, им суждено быть близкими союзниками.

Ранее Мединский заявил, что мирный договор могли подписать еще в феврале 2022 года. Однако для этого нужно было одно — желание Киева. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский после передачи ему договора молчал две недели. Затем к нему приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.