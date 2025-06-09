Мединский: мирный договор с Украиной мог быть подписан в феврале 2022 года

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что мирный договор могли подписать еще в феврале 2022 года. Однако для этого нужно было одно — желание Киева, сообщает RT .

По словам Мединского, мир мог наступить 28 февраля 2022 года, если бы Украина принимала решения сама за себя. Тогда состоялась первая встреча сторон после начала СВО.

Также помощник президента РФ рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский после передачи ему договора молчал две недели. Затем к нему приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на военные нужды Украины. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа стремится к дипломатическому урегулированию конфликта.