Вэнс назвал безумием траты США на военную помощь Киеву при Байдене

«Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией», — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к дипломатическому урегулированию конфликта.

В социальных сетях активно распространяется мем с изображениями разных политиков на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики на фотографиях держат за руку Зеленского и зачеркнуты красным крестом.

Таким образом пользователи интернета отмечают лидеров, чья карьера (и даже жизнь) ушла в закат после рукопожатия с Зеленским. Конечно, крах карьеры происходит не сразу, но довольно быстро после встречи с украинским президентом.