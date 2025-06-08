Вэнс назвал безумием траты США на военную помощь Киеву при Байдене
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на военные нужды Украины, сообщает RT.
«Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией», — отметил он.
Вэнс подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к дипломатическому урегулированию конфликта.
В социальных сетях активно распространяется мем с изображениями разных политиков на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики на фотографиях держат за руку Зеленского и зачеркнуты красным крестом.
Таким образом пользователи интернета отмечают лидеров, чья карьера (и даже жизнь) ушла в закат после рукопожатия с Зеленским. Конечно, крах карьеры происходит не сразу, но довольно быстро после встречи с украинским президентом.