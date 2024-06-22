WSJ: Байден сорвал крупную сделку Киева на поставку газа

Американский президент Джо Байден решил приостановить одобрение ряда новых проектов по производству СПГ, что помешало Украине завершить крупную сделку по закупке газа, пишет URA.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден», — сказано в сообщении.

Журналисты напомнили о соглашении украинской компании D. Trading с американской Venture Global о поставках СПГ с целью поддержки «энергетической безопасности» на Украине и в Восточной Европе. WSJ при этом указала на «большую загвоздку», так как строящийся терминал Venture Global CP2 оказался «в ловушке» из-за введенного Байденом моратория.

Авторы статьи добавили, что порядка 15% поставок газа в Европу все еще приходится на Россию, а если европейцы не получат газ от США, они будут вынуждены обращаться к России.