WP: Трамп допустил признание новых территорий России

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США могут признать новые регионы России для окончания украинского конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным затронул вопрос признания новых регионов России для окончания украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.

Как указано в публикации, будущий американский президент «в частном порядке дал понять, что поддержал бы соглашение», при котором за Россией останутся новые регионы.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Официальной информации о диалоге двух лидеров нет.

Референдумы по присоединению к России прошли в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.