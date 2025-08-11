WP: США должны убедить РФ, что Украине надо быть «вооруженной до зубов»

На предстоящем саммите США и РФ Вашингтону нужно будет убедить Москву в том, что Украина должна оставаться «вооруженной до зубов» западным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post (WP).

Издание утверждает, что Украина может превратиться в постоянную военную базу на востоке Европы. И Соединенным Штатам нужно заставить РФ принять этот факт.

«Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», — пишет WP.

Газета считает, что США могут предпринять такой подход в качестве альтернативы вступлению Украины в НАТО. По данным газеты, это будет наиболее удачным вариантом итогов переговоров американского президента Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным.

Встреча двух лидеров пройдет 15 августа на Аляске. Сейчас РФ и США ведут подготовку к переговорам.

Между тем стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прилетит на Аляску и будет находиться в штате, пока Трамп и Путин будут проводить переговоры.